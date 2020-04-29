Diyanet TV günlük yayın akışı nasıl? 29 Nisan Diyanet TV ve Kanal 7 yayın akışı listesi sizlerle…

Diyanet TV günlük yayın akışı özellikle mümin vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte Müslümanlar oruç tutuyor ve bu ayı çeşitli ibadetlerin yanı sıra bolca yardımlaşmayla da geçiriyor. ‘Evde kal’ çağrılarına uyan vatandaşlar Diyanet TV yayın akışı ile ilgili bilgi almak istiyor. Diyanet TV ve Kanal 7 yayın akışı listesi haberimizde…

29 NİSAN DİYANET TV YAYIN AKIŞI

KUR'AN ÖĞRENİYORUM 12:00

RAMAZAN SOHBETLERİ 12:30

YUNUS EMRE:AŞKIN YOLCULUĞU 13:00

HACI BAYRAM KÜRSÜSÜNDEN 14:00

1 CÜZ 3 KONU 14:45

30 CÜZ 30 HAFIZ 15:00

AİLEMİZİN HEKİMİ 16:00

KUR'AN'DA SORUMLULUK BİLİNCİ 16:45

EVDEN ÖĞRENİYORUM 17:00

ÇOCUKÇA 17:15

ÇOCUĞUZ KUR'AN OKUYORUZ 17:55

DİYANET ANA 18:00

HAKK DOSTUM HAKK 18:20

İFTARI BEKLERKEN 18:30

RAMAZAN HATIRALARI 20:10

ARA NAĞME 20:45

AŞR-I ŞERİF MÜLK SÜRESİ 20:50

RAMAZAN SOHBETLERİ 21:00

DİYANETE SORALIM 21:30

BİZİM USTALARIMIZ 22:30

YUNUS EMRE:AŞKIN YOLCULUĞU 23:00

29 NİSAN KANAL 7 YAYIN AKIŞI

DİZİ ‘YEMİN’ 14.20

DİZİ ‘MASUM’ 16.00

HABER SAATİ 17.50

İFTAR SAATİ 18.45

DİZİ ‘YEMİN’ 20.00

DİZİ ‘AŞK BİR RÜYA’ 21.30

HZ. YUSUF 23.40

SAHUR VAKTİ 01.30

MUKABELE 04.30