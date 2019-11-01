Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan rekor!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki ‘Kuruluş Osman’ dizisi için nefesler tutuldu. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, ikinci tanıtımın ardından dalga dalga yayılan #DevletOlmak hashtag’i ile de adından söz ettirdi. ‘Kuruluş Osman’ın ikinci tanıtımı, bir hafta içinde yalnız Twitter’da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve YouTube’da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.