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  3. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan rekor!

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan rekor!

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman'dan rekor!

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan 'Kuruluş Osman' dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın tanıtımı, bir haftada 55 milyon kez izlenerek rekor kırdı.

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğindeki ‘Kuruluş Osman’ dizisi için nefesler tutuldu. Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği dizi, ikinci tanıtımın ardından dalga dalga yayılan #DevletOlmak hashtag’i ile de adından söz ettirdi. ‘Kuruluş Osman’ın ikinci tanıtımı, bir hafta içinde yalnız Twitter’da 52 milyon 625 bin etkileşim alırken; Twitter, İnstagram, Facebook ve YouTube’da 35 milyondan fazla izlendi. İkinci tanıtım başta İngilizce, İspanyolca, Arapça, Rusça, Endonezce ve Urduca olmak üzere 25 ayrı dile çevirdi.  

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