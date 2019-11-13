Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman fragmanı ve oyuncuları..

Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? merak edilen konular arasında yerini aldı. ATV'de ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın ilk fragmanının yayınlanması ile heyecan daha da arttı. Milyonlarca kişinin merakla beklediği dizinin yayın tarihi de belli oldu. Diriliş Ertuğrul'un devamı Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN DEVAMI KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı dizinin çıkmasını sabırsızlıkla bekleyen binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Aslıhan Karalar Kuruluş Osman yayın tarihi ile ilgili açıklamayı yaptı. Karalar yaptığı açıklamada: “Kısmetse 20 Kasım akşamı ekranlarda olacağız. Çok güzel, çok büyük bir ekiple çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kuruluş Osman dizisi 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat veren Burak Özçivit olacak. Burak Özçivit'in partneri ise Aslıhan Karalar olacak. Ayrıca 1. bölüm fragmanında Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de dikkat çekiyor.

KURULUŞ OSMAN'IN İLK TANITIM FRAGMANI YAYINDA

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtımında; Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürür. Otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Tahtın üzerinde sancak, pusat ve rahlenin üzerinde Kur'an'ı Kerim vardır. Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi sayfası açıktır. Osman, tahta doğru hareket ettikçe yer sarsılır. Dış sesteki Şeyh Edebali, ona iktidarı kuracağı cihan devletini müjdeler ve beylik öğütleri verir. Osman'ın göğsünde kuracağı ve nesli tarafından dünyaya yayılacak olan cihan devletini temsil eden çınar ağacı belirir. Diz çöken ve başını göğe çeviren Osman Bey, hilali görüp Allah'a teslim olur. Tahta tekrar baktığında ise taht boştur. Sancak, pusat ve Kur'an-ı Kerim, Osman'ın gönlüne işlenmiştir.