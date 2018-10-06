Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı izleme linki Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul yeni sezon fragmanı izleyici tarafından araştırılıyor. Diriliş Ertuğrul ne zaman başlayacak? 10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul’un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor. Diriliş Eruğrul'da Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Gazi rolüne, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği öğrenildi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu Bali Bey rolünü de canlandıran Özçivit, bu defa Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey rolünde olacak. Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. TRT 1’in sevilen dizisinin yeni sezonu izleyicisi tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu hakkında bilgi veren Mehmet Bozdağ, çekimlerin Eylül ayının ortasında başlayacağı müjdesini verdi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmenliğini Metin Günay, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Yapım ekibinden henüz yeni sezon tarihine dair bir açıklama gelmedi. Ancak geçen yıl yeni sezon Ekim ayında başlamıştı. TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan'ın Burak Özçivit'in diziye katılacağı iddialarına açık kapı bırakmasının ardından yeni gelişme, Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu'ndan geldi. Detaylar haberimizde sizlerle.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM İZLE - TRT 1

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diriliş Ertuğrul’un 5. sezonu hakkında bilgi veren Mehmet Bozdağ, çekimlerin Eylül ayının ortasında başlayacağı müjdesini verdi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmenliğini Metin Günay, yapımcılığını ise Mehmet Bozdağ üstleniyor. Yapım ekibinden henüz yeni sezon tarihine dair bir açıklama gelmedi. Ancak geçen yıl yeni sezon Ekim ayında başlamıştı.

BURAK ÖZÇİVİT DİZİYE NE ZAMAN KATILACAK?

Milliyet Gazetesi Yazarı Ali Eyüboğlu, oyuncuyla yapım şirket arasındaki tüm pürüzlerin giderildiği ve 'Osman Gazi' konsepti için el sıkışıldığını yazdı. İşte, o ifadeler;

"Yeri gelmişken Burak Özçivit fanlarının ısrarla yanıt aradığı iki konuya da açıklık getireyim.

Tekden Film'le 'Diriliş Osman Gazi'yi oynaması için el sıkışan oyuncuyla, yapım şirketi arasındaki pürüzler önceki gün giderildi. Burak Özçivit, 'Diriliş'e, Ertuğrul dönemi bittikten sonra 'Diriliş Osman Gazi' olarak başlayacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 5. SEZONDA NELER OLACAK?

10 yıllık zaman atlamasının yaşanacağı dizide Ertuğrul’un oğlu Osman ve diğer önemli roller için geniş bir cast çalışması yapılıyor. Diriliş Eruğrul'un 5. sezon bölümünde Ertuğrul Bey’in ölmesi ile başa geçen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucu padişahı olan Osman Gazi rolüne, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayat vereceği öğrenildi. Daha önce Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu Bali Bey rolünü de canlandıran Özçivit, bu defa Diriliş Ertuğrul'da Osman Bey rolünde olacak. Ünlü oyuncu vakit kaybetmeden senaryo okumalarına başlarken, teknik hazırlıklar da hız kazandı. “Osman Gazi” dizisi için İstanbul-Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edildi. Dizi kostümleri için de kalabalık bir ekip büyük bir titizlikle çalışıyor.

Ertuğrul Bey, Ögeday Han'a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul'dan Selçuklu'nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme'nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han'ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı. Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı.

Turgut ve Bamsı, Almıla'nın aslında Noyan'ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul'a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası'na doğru yola koyulmuşlardı. Ertuğrul ve alplar, Noyan'dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası'na gelebilecekler mi? Osman'ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman'a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday'ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak?



DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey, Ögeday Han’a tabi olmayı kabul etmiş ve Ögeday, beklenmedik bir şekilde Ertuğrul’dan Selçuklu’nun sultanı olmasını istemişti. Almıla ise Hayme’nin gözünde iyice yer edinmiş ve artık obaya yerleşmişti. Moğol karargâhında ise Ögeday Han’ın beklenmedik bir şekilde ölümü herkesi sarsmıştı.

Ertuğrul, bunun üzerine gelen tehlikeyi sezmiş ve karargâhtan kaçmıştı. Böylece Ertuğrul ve onun peşine düşen Noyan arasında amansız bir kovalamaca başlamıştı. Günalp ise Moğol casuslarını yakalamış ve konuşturmayı başarmıştı. Turgut ve Bamsı, Almıla’nın aslında Noyan’ın kardeşi Alangoya olduğunu öğrenmiş ve bunu Ertuğrul’a söylemişlerdi. Bunun üzerine hep birlikte dörtnala Kayı Obası’na doğru yola koyulmuşlardı.

Ertuğrul ve alplar, Noyan’dan yakasını kurtarıp sağ salim Kayı Obası’na gelebilecekler mi? Osman’ı öldürmek için harekete geçen Almıla, Osman’a zarar vermeden Ertuğrul ve alplar onun cezasını kesmeyi başarabilecekler mi? Ögeday’ın ölümünden sonra Noyan nasıl bir hamle yapacak? Soruların cevabı yeni sezonda...

Söylentilere göre yeni sezonda Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman bey ön planda olacak ve onun yaşadıkları izleyicilere sunulacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU NEDİR?

Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?

Ertuğrul Bey artık başka bir dünyadaydı. Ve bu dünya da at koşturmak daha çok akıl, cesaret ve sabır istiyordu. Karşısına daha güçlü ve daha acımasız olarak çıkan Tapınakçılar, Ertuğrul Bey’i zafer için yeni yöntemler bulmaya zorlayacaktı. Zira Tapınakçıların gizli eli olan Simon bir kılıç darbesiyle öldürülemeyecek kadar zeki ve güçlüydü. Üstelik Simon yalnız da olmayacaktı. Ertuğrul Bey, Simon’a destek olan Müslümanları öğrendiğinde ne yapacaktı? Ertuğrul Bey, kılıçların sustuğu, akıl oyunlarının konuştuğu bir cehennemin içindeydi. Peki, aklı onu bu cehennemin ateşinden koruyabilecek miydi?