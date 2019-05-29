Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun Hande Soral kimdir?

TRT ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da, 'Halime Sultan'ı canlandıran Esra Bilgiç ayrıldı, yerine İlbilge Hatun' karakteriyle Hande Soral geldi.

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.