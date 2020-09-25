Devlet televizyonu resmen duyurdu: Diriliş Ertuğrul fırtınası Azerbaycan'da esecek

Türkiye'de yayın yaptığı dönemde reytingleri altüst eden Diriliş Ertuğrul, Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak. Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 5 sezon boyunca ekranlarda yerini almıştı.

AA'da yer alan habere göre, AZTV'den yapılan açıklamada beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANLARDA OLACAK

Azerbaycan devlet televizyonu, reyting rekortmeni dizinin hafta için her gün seyirciyle buluşacağını aktardı. Ayrıca yapılan açıklamada, 150 bölümlük dizinin dublaj ve montaj çalışmalarına başlanıldığı, çalışmalar tamamlandıktan sonra ekranlara geleceği belirtildi.

PAKİSTAN'DA POPÜLER

Pakistan devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başladıktan sonra ülkede reyting rekorları kıran dizi, Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajı çevrilmişti. Dizi, ülkede izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girmiş, PTV yöneticisi Amir Manzur, Pakistan'da hiçbir dizinin Diriliş Ertuğrul kadar etki yaratmadığını söylemişti.