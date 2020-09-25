  • $7,6432
  • 8,8939
  • 457.365
  • 1128.72
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Televizyon
  • Devlet televizyonu resmen duyurdu: Diriliş Ertuğrul fırtınası Azerbaycan'da esecek
25 Eylül 2020 Cuma 16:03 | Son Güncelleme:

Devlet televizyonu resmen duyurdu: Diriliş Ertuğrul fırtınası Azerbaycan'da esecek

Devlet televizyonu resmen duyurdu: Diriliş Ertuğrul fırtınası Azerbaycan'da esecek
AA

İzlendiği her ülkede büyük beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul rüzgarı hız kesmeden esmeye devam ediyor. Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Pakistan gibi ülkelerde ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul, Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak.

Türkiye'de yayın yaptığı dönemde reytingleri altüst eden Diriliş Ertuğrul, Azerbaycan devlet televizyonunda yayınlanacak. Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın üstlendiği Diriliş Ertuğrul, 5 sezon boyunca ekranlarda yerini almıştı.

AA'da yer alan habere göre, AZTV'den yapılan açıklamada beş sezon boyunca ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul'un yayın lisansının alındığı bildirildi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANLARDA OLACAK

Azerbaycan devlet televizyonu, reyting rekortmeni dizinin hafta için her gün seyirciyle buluşacağını aktardı. Ayrıca yapılan açıklamada, 150 bölümlük dizinin dublaj ve montaj çalışmalarına başlanıldığı, çalışmalar tamamlandıktan sonra ekranlara geleceği belirtildi.

PAKİSTAN'DA POPÜLER

Pakistan devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başladıktan sonra ülkede reyting rekorları kıran dizi, Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajı çevrilmişti. Dizi, ülkede izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girmiş, PTV yöneticisi Amir Manzur, Pakistan'da hiçbir dizinin Diriliş Ertuğrul kadar etki yaratmadığını söylemişti.

<p>Kurgu: Can Yıldız: <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr<

Zeki Gümüş ile Rastgele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Karbonatın bilinmeyen kullanım alanları

Gaziantep'te TEKNOFEST heyecanı 2. gününde devam ediyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.