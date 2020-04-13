Deliha 2 hangi kanalda yayınlanacak? Deliha 2 filminin konusu ne? İşte oyuncuları…

Deliha 2 hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk filmi ile büyük beğeni toplayan Gupse Özay Deliha’nın devam filmi olan Deliha 2 ile yine izleyiciyi güldürmeyi başarıyor. İkinci filmde; temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha, aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arıyor. Deliha 2 konusu ile ilgili bilgileri haberimiz içerisinden okuyabilirsiniz.

DELİHA 2 HANGİ KANALDA?

Deliha'nın ilk filmi 2014 yılında vizyona girmişti. Deliha, ilk filmde hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı almıştı. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gitmiş ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale gelmişti. Deliha bu akşam (13 Nisan) Show TV ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak.

DELİHA 2 KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

DELİHA 2 OYUNCULARI

Gupse Özay

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Ali Çelik

Aksel Bonfil

Eda Ece

Mehmet Er

Özlem Akınözü

Fatih Özkan