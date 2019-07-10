Dedemin Fişi filmi konusu ne? Dedemin Fişi filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Bu akşam Tv8 ekranlarında saat 20:00’da izleyici ile buluşacak olan Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları aratılmaya başlandı. Filmin oyuncu kadrosunda Güldür Güldür ekibinden tanıdığımız isimler yer alıyor. Miras peşinde olan çocukların birbirleri ile olan mücadelesini anlatan film, komedi türünde izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. İşte Dedemin Fişi filmi konusu ve oyuncuları

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU

Çirci ailesinin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Ancak fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini biraraya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan'a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu'ya ait. Film Malatyalı Çirci Ailesi’nin miras serüvenini konu alıyor.

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ OYUNCULARI

BKM'nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi'nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul, Özge Borak, Erdem Yener, Doğa Rutkay, Onur Buldu, İrem Sak, Onur Atilla, Uğur Bilgin ve Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor.