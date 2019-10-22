Dangal filmi oyuncuları: Dangal filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Dangal filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrollerini dünyaca ünlü oyuncu Amir Khan’ın üstlendiği Dangal filmi 22 Ekim Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmin yönetmenliğini ise Nitesh Tiwari üstleniyor. Hindistan, tarihi boyunca güreş dalında hiç altın madalya kazanmamıştı. O yıl yarışa 22 yaşındaki Geeta Phogat katıldı. Olimpiyatlara Hindistan’ı temsilen katılan ilk kadın güreşçi olan Geeta, aslında hiç “profesyonel” güreş eğitimi almamıştı. Onu, genç yaştan itibaren kendisi de güreşçi olan babası yetiştirmişti. İşte Dangal filmi konusu ve oyuncuları

DANGAL FİLMİ KONUSU

Dangal, Hintli Mahavir Singh Phogat'ın hikayesini anlatıyor. Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreşte bu dalda ödül kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır...

Yönetmenliğini Nitesh Tiwari'nin üstlendiği Hint yapımının başrollerinde Aamir Khan, Sakshi Tanwar, Fatima Sana Shaikh yer alıyor.

DANGAL OYUNCULARI

Aamir Khan Rolü : Mahavir Singh Phogat

Sakshi Tanwar Rolü : Daya Kaur

Fatima Sana Shaikh Rolü : Geeta Phogat

Sanya Malhotra Rolü : Babita Kumari

Aparshakti Khurana

Zaira Wasim

Suhani Bhatnagar

Ritwik Sahore