Dağ 2 filmi nerede çekildi? Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Dağ 2 filmi nerede çekildi? sorusu filmi izleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Kasım Perşembe günü izleyiciyle buluşan Dağ 2 filmi izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Murat Arkın, Murat Serezli ve Ufuk Bayraktar paylaşıyor. Oğuz ve Bekir hayatlarını tehlikeye attıkları ilk görevlerinden sonra hem rütbe olarak yükselmiştir hemde sahada kendilerini kanıtlamış 2 genç adamdır. Aradan 6 yıl geçmiş ve özel kuvvetlerde görev yapmaktadırlar. Daha sonra gerçekleşen operasyon onları çok zorlayacaktır. İşte Dağ 2 konusu ve oyuncuları

DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NE?

Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dağ 2 filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.

DAĞ 2 OYUNCULARI

Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz ve Bedii Akın gibi isimler yer alıyor.