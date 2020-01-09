Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Dağ 2 filmi nerede çekildi?
Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar ve Murat Serezli’nin paylaştığı Dağ 2 filmi Star Tv’de izleyiciyle buluşuyor. Alper Çağlar yönetmenliğinde 2016 yılında vizyona giren film özel kuvvetlerin terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarma operasyonunu anlatıyor. Filmin nerede çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yanıtı haberimizde…
Dağ 2 filmi 9 Ocak Perşembe günü Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi izleyen kişiler de ‘Dağ 2 filmi nerede çekildi?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Alper Çağlar yönetmenliğindeki filmin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Murat Arkın, Ahu Türkpençe gibi isimler yer alıyor. Filmde 6 sene önce teröristlerin elinden kurtulmayı başaran Oğuz ve Bekir özel timlerde yeni bir göreve başlar ve kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban’ı kurtarmaya çalışırlar. İşte Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları
DAĞ 2 FİLMİ KONUSU NE?
Oğuz (Çağlar Ertuğrul) ve Bekir'in (Ufuk Bayraktar) yaşadığı olayların üzerinden 6 yıl geçmiştir. Çok gizli bir görev için bu kez Özel Kuvvetleri 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne birlikte katılırlar. Bu görev, Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılmış gazeteci Ceyda Balaban'ı (Ahu Türkpençe) kurtarmak ve sağ salim Türkiye'ye getirmektir. Karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 için kurtarma operasyonu son derece tehlikeli ve zorlu olacaktır.
DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli ve Ufuk Bayraktar’ın paylaştığı Dağ 2 filmi çekimleri Konya, Adana ve Ankara illerinde gerçekleştirilmiştir.
DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI
Çağlar Ertuğrul Rolü : Üsteğmen Oğuz Çağlar
Ufuk Bayraktar Rolü : Uzman Çavuş Bekir Özbey
Murat Serezli Rolü : Kurmay Yarbay Veysel Gökmusa
Ahu Türkpençe Rolü : Gazeteci Ceyda Balaban
Atılgan Gümüş Rolü : Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Şahin
Murat Arkın Rolü : Astsubay Kıdemli Üstçavuş Arif Sayar
Armağan Oğuz Rolü : Çavuş Baybars Yücel
Bedii Akın Rolü : Boran