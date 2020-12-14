Çukur dizisi 107. son bölümü izlendi! Çukur dizisi 4. sezon 16. bölüm (108. bölüm) fragmanı yayınlandı mı?

Bomba etkisi yaratan tanıtımları ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiren Çukur dizisi yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana kaldığı yerden devam ediyor. Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur'a aynı zamanda yeni bir isim daha katıldı. 4. sezonunda da her bölümü heyecanla izlenen dizinin oyuncu kadrosuna genç oyuncu Genco Özak katıldı. Yayına giren Çukur dizisi 107. yeni bölüm fragmanı ise izleyiciyi meraklandırdı.

Çukur dizisi 4. sezon 15. bölüm (107. bölüm) fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen yeni bölümde diziye genç bir oyuncu daha katıldı. Çukur'un Kulkan Erdenet'i oyuncu Genco Özak canlandıracak. Gerek oyuncu kadrosu gerekse sürprizlerle dolu sahneleriyle dizi severlerin gönlünü fetheden Çukur dizisi 107. yeni bölüm fragmanı ve sürpriz gelişmeler haberimizde...

Yeni sezonunda hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdırmaya devam eden, hikayesiyle her bölüm büyük ses getiren ‘Çukur’a Genco Özak, Kulkan Erdenet karakteriyle dahil oldu. Genç oyuncunun Erdenet ailesinin küçük oğlunu canlandıracağı dizide ailenin göz bebeği olarak büyütülen ama diğer abilerine hiç benzemeyen, kafasına estiği gibi bir hayat süren Kulkan’ın Koçovalılar’la olan savaşlarında kritik bir noktada durması bekleniyor. Küçük kardeşin savaşa dahil olmasıyla Çatağay ve Ogeday’ın aile içindeki dengelerinin nasıl değişeceği ise şimdiden heyecan yaratıyor.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

ÇUKUR 107. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA!

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Kulkan Erdenet'in ilk defa görüldüğü tanıtımda gerilim giderek yükseliyor. Kulkan'ın gelişi, "Erdenet ailesinde dengeler nasıl değişecek?" sorusunu akıllara getirirken, Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki savaşın gidişatı da merak ediliyor. Akın'ın harekete geçmek için Yamaç'la konuştuğu tanıtımda ikilinin neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

ÇUKUR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 4. Sezon 14. Bölümünde (106. Bölüm); Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek. Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın, babasının acısıyla saldırıya geçecek.

Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.

Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.