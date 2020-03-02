Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur dizisi oyuncuları kimler ve yeni bölümde neler olacak?

Çukur son zamanların fenomen dizilerinden olmaya devam ediyor. Dizinin izleyicileri bu akşam Çukur yayınlanacak mı? Sorusunun cevabını yoğun bir şekilde aratıyor. 3 sezonu ile yayın hayatına devam eden dizide Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin popüler oyuncuları yer alıyor. Sürükleyici konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çukur hakkında merak edeilnelr haberde.

ÇUKUR BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Ekranların sevilen dizisi Çukur 3 sezon 23. Bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler edinecek. Ancak Vartolu, Yamaç'ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmak için harekete geçecek. Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak. Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak.