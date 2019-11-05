Çukur 75. bölüm ilk sahnesi yayında! Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölüm özeti

Çukur yine heyecan ve aksiyon dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyen bireylerin ‘Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi reyting sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği Çukur son bölümünde Yamaç’ın onu Çukur’dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca’nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışıyor. Haberimiz içerisinden Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölümü ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

ÇUKUR 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR 74. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca’yı kaçıran Azer ve Karaca’nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç’ın onu Çukur’dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca’nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza’yla yüzleşecek. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?