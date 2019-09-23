Çukur 69. bölüm izle! Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 69. son bölümde neler oldu? Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi Çukur aksiyon dolu sahneleriyle izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Reyting rekorları kıran dizide yine gerilim dolu anlar yaşandı. Ay yapım tarafından çekilen dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk ve Özgür Sevimli üstleniyor. Cumali’nin, cezaevinden götürülen Vartolu’yu suçladığı tanıtımda Akın’ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi merak uyandırıyor. Son bölümü izleyen bireyler gelecek bölümde neler olacağını merak edip ‘Çukur 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?’ aramasını yapıyor. İşte Çukur 69. son bölüm özeti…

ÇUKUR 69. SON BÖLÜM ÖZETİ

Cumali’nin, cezaevinden götürülen Vartolu’yu suçladığı tanıtımda Akın’ın Çukur sokaklarında silahla kovaladığı kişi merak uyandırıyor. Yamaç’ın “Kadınlara ve çocuklara dokunulmaz. Sen evlerine giden kadınları kaçırıp kafalarına silah dayadın. Şimdi seçme sırası sende!” sözlerinin yankılandığı tanıtımda ailesinin yanına gittiği görülen Azer’in ateş ettiği anlar gerilimi yükseltiyor.

ÇUKUR 70. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?