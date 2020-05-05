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  3. Çöpçüler Kralı bir Yeşilçam klasiği

Çöpçüler Kralı bir Yeşilçam klasiği

Çöpçüler Kralı bir Yeşilçam klasiği

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, Kemal Sunal, Şener Şen, Ayşen Gruda, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncuların yer aldığı 1978 yapımı “Çöpçüler Kralı” bu akşam ekrana geliyor.

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. 


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