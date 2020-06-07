Control Z 2. Sezon fragmanı ne zaman? Control Z 2. Sezon tarihi belli oldu mu?
Control Z 2. Sezonu yakından takip ediliyor. Netflix yapımı olan gençlik dizisi 1. Sezon bölümleri 22 Mayıs'ta yayımlanmıştı. İzleyiciler tarafından çok beğenilen dizinin 2.sezonu merak ediliyor. Control Z 2. Sezon ne zaman? Control Z 2. Sezon fragmanı yayımlandı mı? Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla izleyenleri ekrana kilitliyor. Detaylar haberimizde.
Control Z 2. Sezonu hakkında bilgi almak isteyenler yoğun olarak araştırma yapıyor. Bir öğrencinin arkadaşlarının sırlarını ifşa etmesiyle birlikte tüm lisenin karışmasına sebep oluyor. Dizide ana karakter hacker’ı bulmaya çalıyor. Netflix’in Meksika yapımı dizi Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Peki, Control Z 2. Sezon ne zaman? Control Z 2. Sezon fragmanı yayımlandı mı? Merak edilen dizi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
CONTROL Z 2. SEZON NE ZAMAN?
Control Z dizisi ilk yayın tarihi 22 Mayıs 2020’de oldu. Dizinin 2. Sezonunun ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir bilgi gelemedi. Dizinin 2.sezon için onay aldığı duyuruldu.
CONTROL Z HAKKINDA
Control Z, Carlos Quintanilla tarafından oluşturulan ve Lemon Studios for Netflix tarafından geliştirilen ve ilk olarak Netflix'te 22 Mayıs 2020'de yayımlanan Meksikalı bir web televizyon gençlik drama dizisidir.