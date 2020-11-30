30 Kasım 2020 Pazartesi 09:33 | Son Güncelleme:
Çok Güzel Hareketler 2'de Bir Başkadır'a gönderme: Buradan 24 geçiyor mu abla?
Kanal D'de ekrana gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de son günlerin çok konuşulan dizisi Bir Başkadır'a gönderme yapıldı. Sık sık dizilerin parodilerinin yapıldığı programda bu kez Bir Başkadır'da Öykü Karayel'in canlandırdığı karakter "Çelişki Terapisi" adlı skece taşındı.
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı Çok Güzel Güzel Hareketler 2'de bu hafta Netflix'in fenomen dizisi Bir Başkadır'a gönderme yapıldı.
Salonda büyük reaksiyon alan skeçte, Yılmaz Erdoğan'ın 'çırak'larından Begüm Çağla Taşkın'ın yaptığı, Bir Başkadır dizisinde Öykü Karayel'in oyunculuğuyla büyük beğeni kazandığı Meryem karakterinin parodisi dikkat çekti.
Begüm Çağla Taşkın'ın "Bir Başkadır Meryem" tiplemesi de izleyenlerden büyük alkış aldı.
İşte Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'deki Çelişki Terapisi skeci: