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  3. Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncuları! Çok Filim Hareketler Bunlar nerede çekildi?
11 Haziran 2020 Perşembe 19:50 | Son Güncelleme:

Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncuları! Çok Filim Hareketler Bunlar nerede çekildi?

Çok Filim Hareketler Bunlar konusu ve oyuncuları! Çok Filim Hareketler Bunlar nerede çekildi"

BKM Mutfak ekibinden Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Büşra Pekin ve Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı Çok Filim Hareketler Bunlar 11 Haziran Perşembe günü Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan'ın yer aldığı film 2010 yılında vizyona girdi. BKM mutfak ekibinin de yer aldığı Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? İşte detaylar...

11 Haziran Perşembe günü Star Tv ekranlarında yayınlanan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi konusu ve geniş oyuncu kadrosuyla izleyicileri güldürmeyi başarıyor. Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın üstlendiği film BKM Mutfak ekibinin çıktığı tatili ve yaşadığı komik olayları izleyiciye aktarıyor. 2010 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Metin Yıldız gibi isimler yer alıyor. İşte BKM ekibinin yer aldığı Çok Filim Hareketler bunlar oyuncuları ve konusu...

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ KONUSU

BKM Mutfak ekibi gerçek tatile çıkmak için plan yapıyor. Herkesin tatilden beklentisi farklıyken Türk sinemasında denenmemiş bir anlatım dilini kullanan BKM Mutfak ekibi, dokuz ayrı öyküyü ve film türünü tek filme sığdırarak bir ilki gerçekleştirmenin peşinde… BKM Mutfak’ın hayal gücüyle, sinemanın olanaklarının birleşiminden oluşan Çok Filim Hareketler Bunlar eğlenceli sahneleriyle izleyicileri güldürmeyi başarıyor.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

11 Haziran Perşembe akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Çok Filim Hareketler Bunlar filmi çekimleri Maslak'da Orman Fakültesi lojmanları, Kenan Evren Lisesi, Çorlu Havaalanı, Moda, Bahçeköy, Antalya, Phaselis, Balat, Kariye, Kemerburgaz Ağaçlı Köyü, Maslak ve Ata Platoları, Beykoz Fidanlığı ve BKM sahnesinde gerçekleştirldi. Filmin çekimleri toplamda 5 hafta sürmüştür.

ÇOK FİLİM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ OYUNCULARI

Eser Yenenler

Ersin Korkut

Oğuzhan Koç

Büşra Pekin

Şahin Irmak

Murat Eken

Bülent Emrah Parlak

Zeynep Koçak

İbrahim Büyükak

Metin Yıldız

Metin Keçeci

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