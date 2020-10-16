Çocukluk 2. bölüm izleme linki! Çocukluk 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Geçtiğimiz hafta 1. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Çocukluk dizisi ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. 16 Ekim Cuma akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelen dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç otururken senaryoyu Ebru Hacıoğlu ve Verda Pars kaleme alıyor. İşte Çocukluk 2. bölüm özeti ve 3. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



ÇOCUKLUK 2. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük Zeynep’in annesini unutması, terk etmesi kadar kolay değildir. Onun kokusunu, hayalini, Mavi’ye söz verdiği gibi kalbinden çıkarmak için çabalarken imdadına yanlışlıkla okuduğu bir mektup yetişir. Ayşegül’ün mutfakta unuttuğu evrakların arasında evlat edinmek için başvuran bir ailenin gelecekteki kızlarına yazdığı mektup, küçük Zeynep’in kalbine dokunur.

Zeynep’in hayatında bir mektupla başlayan değişimin annesini unutmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecektir. Ve her şey tam yoluna girmişken, geçmişin hayaletleri bu kez en beklenmedik çocuklarımızın hayatını alt üst etmek için çıkagelir.

ÇOCUKLUK 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇOCUKLUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Çocukluk dizisi oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk, Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş yer alıyor.