Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Çocuk dizisi ne zaman başlıyor?

Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? sorusu dizi severler tarafından merak edilmeye başladı. Star TV, yeni başlayacak olan Çocuk dizisi ile ekranlara yeni bir soluk getirecek. Yapımcılığını 1441 Productions'ın, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin fragmanı seyirci ile buluştu. Çocuk dizisinin minik yıldızı Mehmet Emin Güney de ilk kez bir dizide rol alacak. Çocuk dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? diye araştıranlar için tüm cevaplar haberimizde sizlerle..

ÇOCUK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen isimleri ve sürükleyici hikayesi ile “Çocuk” 9 Eylül Pazartesi 20.00 'da Star'da başlıyor.

ÇOCUK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerini; Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci otuyor. Dizinin senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte yazıyor.

ÇOCUK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çocuk dizisinin seti İstanbul'da Sultan Ahmet Meydanı'nda Beykoz, Sarıyer gibi yerkerin kullanılacağı da verilen bilgilerin arasında yer alıyor.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR?



Çocuk Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikaye... Hayat kadını bir annenin kızı olan Akça kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçerken, varlıklı bir ailenin gelini olan Şule, bir ömür boyu Akça’nın bebeğine annelik yapmaya söz verir. Adını Efe koyduğu bebeğe evladı gibi bakıp büyütürken kendi çocuğunun doğmasıyla işler değişir. Kayınvalide Asiye’nin ise herkesin hayatını alt üst edecek büyük bir sırrı vardır.