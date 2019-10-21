Çocuk 6. son bölüm izleme linki! Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk yeni bölüm fragmanı yayılandı mı? sorusuna yanıt arayan binlerce kişi yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Yapımcılığını 1441 Productions’un üstlendiği Çocuk dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren severek izleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturuyor. Son bölümde Hasan, Akça’dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal’e keserken Akça, Hasan’ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe’yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Haberimiz içerisinden Çocuk son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ÇOCUK 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇOCUK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Şule, tehlikeli bir oyuna girişiyor.

Hasan’dan duydukları Ali Kemal’i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye’yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan’ı da Akça’nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal’in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.

Hasan, Akça’dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal’e keserken Akça, Hasan’ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe’yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe’nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal’in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal’in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…