Çocuk 2. son bölümde neler oldu? Çocuk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çocuk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanmaya başlayan Çocuk dizisi izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği dizinin senaryosu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız'a ait.

ÇOCUK 2. BÖLÜM ÖZETİ

Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur henüz.



Efe’yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir. Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule’nin pervasızca yaptığı hatalar Akça’nın gidişini engeller. Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur. Ali Kemal’in Ayça’yı koruması Hasan’ı delirtir. Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça’yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.

ÇOCUK DİZİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir

ÇOCUK OYUNCULARI

Nazan Kesal (Asiye Karasu)

İsmail Hacıoğlu ( Hasan Çetin)

Serhat Teoman (Ali Kemal Karasu)

Merve Çağıran (Akça Yılmaz)

Ceyda Ateş Toplusoy (Şule Karasu)

Kenan Acar (Murat Karasu)

Nimet İyigün (Emine Yılmaz)

Okday Korunan (Osman Şahin)

Selda Aktuna (Melek Şahin)

Mehmet Emin Güney (Efe Karasu)

Aylin Aras (Ayşe Şahin)