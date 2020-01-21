Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 17. son bölüm izleme linki!

Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arayan binlerce kişi gelecek bölümde neler olacağını merak ediyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisi izleyicilerini üzen haber geldi. Dizi 18. bölümüyle final yapacak. Dizinin finalden önceki son bölümünde Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça’nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Çocuk yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

ÇOCUK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇOCUK 17. BÖLÜM ÖZETİ

Efe’nin velayeti kimde olacak?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe’yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe’yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal’i Efe’nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe’nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça’nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep’i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine’nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça’yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça’nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça’yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.

ÇOCUK DİZİSİ KONUSU NEDİR

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…