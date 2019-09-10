Çocuk 1. bölüm izle! Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu?

Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çocuk dizisi yoğun ilgi görüyor. Tanıtımı ile herkesi heyecanlandıran ve merak uyandıran Çocuk 9 Eylül Pazartesi akşamı seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği dizinin senaryosu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız’a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman Asiye Karasu, Akça Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Peki, Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu? Haberimiz içerisinden dizinin Çocuk 1. bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ÇOCUK 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…