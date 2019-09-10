Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7481
  • 6,361
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Çocuk 1. bölüm izle! Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu?

Çocuk 1. bölüm izle! Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu?

Çocuk 1. bölüm izle! Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu"

Çocuk dizisi 9 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman Asiye Karasu, Akça Yılmaz gibi oyuncuları yer aldığı Çocuk 1. bölümüyle izleyenleri etkilemeyi başardı. Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu? Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. İşte Çocuk 1. bölüm özeti

Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan Çocuk dizisi yoğun ilgi görüyor. Tanıtımı ile herkesi heyecanlandıran ve merak uyandıran Çocuk 9 Eylül Pazartesi akşamı seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği dizinin senaryosu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız’a ait. Dizinin oyuncu kadrosunda  İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman Asiye Karasu, Akça Yılmaz gibi isimler yer alıyor. Peki, Çocuk dizisi ilk bölümünde neler oldu? Haberimiz içerisinden dizinin Çocuk 1. bölüm özetine ulaşabilirsiniz

ÇOCUK 1. İLK BÖLÜM ÖZETİ

“Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk”

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule’nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan’ın oğludur. Şule’nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır. Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe’ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule’nin gözünü karartıp, Efe’den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe’nin gerçek annesi olan Akça’nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan’ın, Akça’yla bir Asiye’nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir… 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
Kurtlar Vadisi'nden Netflix açıklaması
1 yaşındaki kızına 1 milyon TL
<p>Dünyanın öbür ucu olarak nitelendirilen Güney Yarım Küre´deki Avustralya´nın Quennsland şehrine b

´Masa Başı´ İşten Sıkılınca Kıtalar Arası Maceraya Atıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tory Burch İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu hayran bıraktı

Saniye sonrası merak edilen anlar