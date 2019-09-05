Cin-Si Bozuk filminin galası gerçekleştirildi

6 Eylül’de vizyona girecek olan filmde Volkan Cal, Erdem Baş, Serdal Genç, Ulaş İnan Torun, Serkan Şengül, , Zafer Altun, Deniz Oral, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan, Onur Sermik, Amir Zakaria, gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Hep Yek’in Altan’ı Ulaş İnan Torun, Masterchef Yasin Obuz, fenomen isim Çorumlu Amir, Kolpaçino filmlerinden tanıdığımız Serkan Şengül ve usta yeşilcam aktristi namı diğer 'Tecavüzcü Coşkun' Coşkun Göğen filme renk katan isimler olarak yerlerini aldılar.

Filmin Galasında konuşan Barbaros Dikmen, “Filmi çektiğimizde güldük, galaya geldik güldük her izlediğimizde gülüyorum. Bu film çok komik. Biraz fazla komik. Hart komik bir film ortaya çıktı. Bu filmde sağ olsun yönetmenimiz Bilal Kalyoncu beni rahat oynattı sayesinde oyunculuğumu biraz daha ön plana çıkarmış oldum.” dedi.