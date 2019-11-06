Cici Babam filmi konusu nedir? Cici Babam oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Cici Babam filmi nerede çekildi? sorusu filmi izleyenler tarafından aratılıyor. Başrollerini Onur Buldu, Uğur Bilgin, Onur Atilla ve Özgün Aydın’ın paylaştığı Cici Babam filmi 6 Kasım Çarşamba akşamı Tv’de ilk kez seyirci karşısına çıkıyor. 3 yetişkin kardeşin babalarının ölümü ardından ortaya çıkan ‘cici baba’ her şeyi altüst eder. Kendisini kabul ettirmek isteyen cici baba ve inatçı kardeşler arasında geçen film eğlenceli bir dille izleyicisini güldürmeyi başarıyor. İşte Cici Babam filmi konusu ve oyuncuları

CİCİ BABAM FİLMİ KONUSU NE?

Babaları vefat etmiş 3 kardeş, Gaziantep'in bir köyünde yaşayan annelerinin yanına giderken görmeye hiç alışık olmadıkları, son derece marjinal görünümlü bir otostopçuyu yanlarına alırlar. Bu tuhaf adam, sevgilisinin yanına gittiğini, ilk fırsatta onunla evleneceğini anlatır. Köye vardıklarında büyük sürpriz ortaya çıkar, rastaları ve dövmeleriyle dikkat çeken Tanju'nun (Mahir İpek) evleneceği kadın, 3 kardeşin dul annesi Melahat'ten (Yasemin Conka) başkası değildir. Bu durum özellikle çocuklardan Hacı (Onur Buldu) için büyük bir şok olacak, 'cici baba'sının planlarını engellemek için her şeyi yapacaktır.

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin nerede çekildiği filmi izleyen bireyler tarafından merak ediliyor. Cici Babam filmi çekimleri, Muğla’nın 13 ilçesinden birisi olan Köyceğiz ve Muğla’nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirilmiştir.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Cici Babam filmi oyuncu kadrosunda; Onur Atilla, Özgün Aydın, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Derya Karadaş, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Aslı İnandık ve Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.