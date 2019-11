Chef's Arena yarışmacıları kimler? Chef's Arena şefleri ve patronu kim?

Chef's Arena yarışmacıları kimler? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. Yemek severlerin sıkça takip ettiği yemek programlarına bir yenisi daha ekleniyor. Kanal D ekranlarında 16 yarışmacıdan oluşan Chef's Arena bu akşam başlıyor. Yarışmacılar en iyi şef olabilmek için mücadele edecek. Chefs' Arena jürisi ve yarışmacıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Chef's Arena yarışmacıları ve jürisi..

CHEF'S ARENA YARIŞMACILARI KİM?

CHEFS' ARENA KADINLAR TAKIMI

ALVİNA HAKVERİR

ARYA ÇELİK SARMEN

BURÇİN PINAR

BURCU KARAASLAN

FEVZİYE ALAK

GÖKÇE ESİN

NESLİHAN KOŞAR

NİHAL BÜŞRA ABAY

CHEF'S ARENA ERKEKLER TAKIMI

AKIN KIRIKKAYAOĞLU

BERAT KARABAŞ

EMRE YAVUZ

FIRAT KURUM

HALİL İMİR

HÜSEYİN IŞIKLAR

MUHAMMET MURAT GİRESUN

POLAT CAN İSEN

CHEF'S ARENA JÜRİLERİ

BATUHAN PİATTİ: CHEFS ARENA PROGRAMI PATRONU

28 yıldır hem Türkiye’de hem de yurt dışında mutfak ve restoranları yöneten ünlü şef Batuhan Piatti. 1975 yılında doğmuştur. Babası Türk olan Batuhan Piatti Zeynioğlu’nun hayatının yarısı Türkiye de yarısı İtalya’da geçmiştir. Batuhan Piatti Zeynioğlu, İtalya’da Turizm ve Gastronomi eğitimi gördü. Aynı zamanda annesi de meşhur bir şef olduğu için ondanda eğitim almıştır.



Batuhan Piatti Milano’daki Four Seasons otelinde başladı işe. İtalya’nın Capri Adası’nda, Kanarya Adaları’nda Las Palmas’ta ve Venezüella’da bir süre çalıştı. 29 yaşına kadar İtalya’da kaldı sonrasında Türkiye’ye dönüp ve evlenip çocuk sahibi olunca Türkiye’de yaşama kararı aldı. Show TV’de yayınlanan Master Chef programında yarışmacılara karşı kullandığı sert üslubuyla dikkat çekmişti. Yeni programı Chefs Arena’da patron olarak mutfağı ve restoranı yönetecek.

ŞEF PINAR İSHAKOĞLU

Pınar İshakoğlu Türkiye de bir ilki gerçekleştirmişti. Dünyada meşhur olan private chef mesleğini yani kişiye özel aşçılık servisini Türkiye’ye getirdi. Pınar İshaoğlu, Londra’da işletme eğitimi ve moda dünyasında Dolce&Gabbana, Ted Baker, Paul Smith gibi önemli markalarla çalıştı. Mutfak Sanatları Akademisini Chef&Owner bölümünü birincilik aldığı bitirme projesiyle tamamladı.



2009 yılında aşçılığa ilk başladığı zamanlarda ünlü İtalyan chef Maurizio Morelli ile çalıştı. Morelli’nin ekibinde Londra’nın meşhur bir restoranında sous chef olarak görev yaptı. Pınar İshakoğlu, 2 sene de Londra ünlü bir mekanda pastry chef olarak çalıştı. Şef Pınar İshakoğlu bu tecrübeleri ile Chefs Arena programında yarışmacıların yardımcısı olmaya onlara yol göstermeye geliyor.

ŞEF SİNAN BÜDEYRİ

Şef Sinan Büdeyri 1984 yılında Gaziantep’te doğdu. Sinan Büdeyri çocukluktan itibaren ananesini izleyerek yemeğe lan ilginin arttığını söylüyor. İlerleyen senelerde bu ilgi kendini profesyonel kariyere dönüştürdü. Gaziantep Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1 yıllığına AFS programı dahilinde Amerika’ya gitti ve oradaki lisede pastacılık ve ekmekcilik üzerine dersler aldı. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından çeşitli kurumsal firmaların satış ve pazarlama bölümünde çalıştı.

Profesyonel aşçılık kariyeri ABD’deki ünlü Johnson and Wales Üniversitesi’nde başladı. Johnson and Wales’ten mezun olduktan sonra Miami, New York, Napa Valley ve California bölgelerinde Michelin yıldızlı restorantlarda şef olarak çalıştı. Per-Se, Daniel Restaurant ve Redd Napa bu restoranlardan birkaçı en bilinenleri. Başarılı şef Sinan Büdeyri yeni yarışma programı Chefs Arena’da yarışmacıların yol göstericisi olacak.