Chef's Arena ne zaman başlıyor? sorusu yarışma severler tarafından araştırılmaya başladı. Chef's Arena yarışması Kanal D ekranlarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Chef’s Arena'nın 1. bölüm fragmanı yayınlandı ve jüri üyeleri merak edilmeye başladı. Yarışmada şefler yönlendirecek, aşçılar hazırlayacak, restoranın sahibi ve müşteriler değerlendirecek. Chef's Arena ne zaman başlıyor, Chef’s Arena jürileri kimler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

CHEF'S ARENA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Chef’s Arena 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D'de başlıyor.

Mutfakta en iyi kim? Kadınlar mı, erkeler mi? Gerçek mutfak, gerçek restoran ve gerçek müşteriler! Mutfağın hakimi yetenekli iki şef ve bir patron! Yarışmacılar kazanmak için çok ter dökecek! Bu restoranda sadece en iyiler yarışabilir.

CHEF'S ARENA JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

Chef’s Arena'da ünlü şefler, Batuhan Piatti, Pınar İshakoğlu ve Sinan Budeyri yer alacak.