Chappie filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Chappie 2 çıkacak mı?
Bilim kurgu filmi sevenlerin dikkatini çekmeyi başaran Chappie filmi 11 Haziran Perşembe akşamı Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Hugh Jackman, Dev Patel, Sharlto Copley, Sigourney Weaver gibi isimlerin yer aldığı yapım 2015 yılında ABD'de vizyona girdi. Yönetmen koltuğunda Neil Blomkamp'ın yer aldığı film robot polisler ile insanlar arasında yaşanan olayları anlatıyor. İşte Chappie filmi konusu ve oyuncuları...
11 Haziran Perşembe günü Atv’de yayınlanan Chappie filmi konusu ve oyunucları ile ekran başındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Neil Blomkapm yönetmenliğinde 2015 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Sharlto Copley, Hugh Jackman, Dev Patel ve Sigourney Weaver gibi isimler yer alıyor. Bilim kurgu türünde izleyicileri erkan başına kilitleyen film yakın gelecekte robotlar ile insanlar arasında yaşanan olayları anlatıyor.
CHAPPİE FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bilim kurgu türünde yer alan Chappie filmi yakın bir gelecekte geçiyor. Filmde robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Deon ilk kez kendi adına düşünen ve hisseden bir robot yapmayı başarır. Chappie adını alan bu robot kısa süre içerisinde düzene ve insanlığa karşı bir tehdit olarak algılanacaktır.
CHAPPİE 2 ÇIKACAK MI?
2015 yılında vizyona giren bilim kurgu filmi Chappie yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplamış ve IMDB’de 6,8 puan almıştı. Chappie 2 filminin çıkıp çıkmayacağı ya da ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.
CHAPPİE FİLMİ OYUNCU KADROSU
Sharlto Copley Rolü : Chappie
Dev Patel Rolü : Deon
Hugh Jackman Rolü : Vincent
Sigourney Weaver Rolü : Michelle Bradley
Yo-Landi Visser Rolü : Yo-Landi
Ninja Visser Rolü : Ninja
Jose Pablo Cantillo Rolü : Yankie
Brandon Auret Rolü : Hippo