Çetin Ceviz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Çetin Ceviz nerede çekildi?

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği Çetin Ceviz filmi oyuncuları ve konusuyla dikkatleri çekmeyi başardı. 2016 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Ayça Erturan, Beyti Engin ve Ayhan Taş gibi isimler yer alıyor. Filmde çevresi tarafından uğursuz olarak adlandırılan Hatice’nin yaşadığı olaylar komik bir dille anlatılıyor. İşte Çetin Ceviz filmi konusu ve oyuncuları...



ÇETİN CEVİZ FİLMİ KONUSU

Hatice; çevresi tarafından uğursuz olarak nitelendirilmiş ve girdiği ortamlarda da bu durumundan dolayı dışlanan genç bir kadındır. Aradığı aşkı ve huzuru yaşadığı köyde bulamayan Hatice, şehre göç etmeye karar verir. Böylelikle hem çevre baskısından kurtulacak hem de talihsizliğini kırmış olacak. Hatice, üç kişilik zengin ve mutlu bir ailenin yanında çalışmaya başlar. Önceleri her şey yolunda gider. Sonunda aradığı mutluluğu ve huzuru bulduğunu düşünen genç kadın daha sonra ise tanık oldukları karşısında her şeyin o kadarda mükemmel olmadığının farkına varır. Yaşanan olaylar karşısında şaşkına dönen genç kadın, olan biteni uğursuzluğuna yorsa da hayatının aşkını bulmayı da ihmal etmez.

ÇETİN CEVİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çetin Ceviz filminin nerede çekildiği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

ÇETİN CEVİZ FİLMİ OYUNCULARI

Çetin Ceviz filmi oyuncu kadrosunda Ayça Erturan, Fırat Tanış, Beyti Engin, Ayhan Taş, Deniz Özerman ve Zeynep Kankonde yer alıyor.