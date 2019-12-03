Cesur Adamlar filmi konusu ne? Cesur Adamlar filmi oyuncuları kimler?

Cesur Adamlar filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 3 Aralık Salı akşamı Show Tv ekranlarında yayınlanan Cesur Adamlar filmi oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Cody Walker, Tom Sizemore ve Matt Lanter gibi isimler yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan gerçek olayları konu alan ABD yapımı filmde, savaşın bitmesine günler kala Japonya'ya gönderilen nükleer bomba olayı yürekleri ağızlara getirir. Geri dönüşte ise feci bir kaza meydana gelir ve mürettebat denize düşer. Tam bulundukları yerde susuzluk ve açlığa karşı mücadele vermek zorunda kalırlar. İşte Cesur Adamlar filmi konusu ve oyuncuları

CESUR ADAMLAR FİLMİ KONUSU NE?

2. Dünya Savaşı’nda geçen filmde 'USS Indianapolis' adlı gemi, Amerikan Donanması’nın en hızlı gemisi olarak bilinmektedir. Gemi mürettebatıyla birlikte Kaptan McVay’in (Nicolas Cage) önderliğinde gizli bir görev için Guam’a doğru yola çıkar. Fakat işler beklendiği gibi gitmez ve gemi Japon Komutan Hashimoto’nun denizaltısından yollanan torpillerle sadece 12 dakikada derinliklere doğru batar. Gemideki 1.200 görevli askerden sadece 312’si hayatta kalmayı başarır. Ama kurtarılmayı beklerken sıcak, yorgunluk, susuzluk ve de çevrelerini saran köpek balıklarıyla mücadele etmeleri gerekecektir.

CESUR ADAMLAR OYUNCULARI

Nicolas Cage Rolü : Capt. Charles Butler McVay

Cody Walker Rolü : West

Tom Sizemore Rolü : McWhorter

Matt Lanter Rolü : Bama

Thomas Jane Rolü : Adrian Marks

Brian Presley Rolü : Waxman

Weronika Rosati Rolü : Louise

Emily Tennant Rolü : Clara