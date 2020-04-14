Çernobil (Chernobyl) dizisi konusu ne, kaç bölüm? Çernobil dizisi 2. Sezon devam edecek mi?

Çernobil dizisi Ukrayna’da çıkan ve kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını üzerine yeniden gündem konusu oldu. Geçen yıl HBO tarafından 5 bölümlük bir mini dizi şeklinde yayınlanan dizi, izleyicilerden tam not almıştı. Çernobil dizisi 2. Sezon devam edecek mi? sorusunun yanıtı ise merak ediliyor. Çernobil dizisi konusu ile ilgili detaylı bilgilere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇERNOBİL (CHERNOBYL) DİZİSİ KONUSU

Chernobyl yakın geçmişte SSCB'de yaşanan (Şu anki Ukrayna) nükleer santral patlamasını ele alıyor. Chernobyl, "tarihin en kötü insan yapımı felaketlerden birinin gerçek hikâyesini dramatize eder ve Avrupa'yı düşünülemez felaketten kurtarmak için kendilerini feda eden cesur erkek ve kadınları anlatır. Mini dizi, 1986 Nisan'ında Sovyet Ukrayna'da meydana gelen nükleer santral felaketinin üzücü sonuçlarına ve felaketin nasıl ve niçin meydana geldiğini açıklamaya, savaşıp yenilen kahramanların hikâyelerine odaklanıyor. Dizi, büyük ölçüde Belaruslu Nobel ödüllü yazar Svetlana Aleksiyeviç'in “Çernobil'den Sesler” kitabında kaleme aldığı Pripyat halkının anılarına dayanmaktadır.

ÇERNOBİL 2. SEZON DEVAM EDECEK Mİ?

IMDB'de kısa sürede 10 üzerinden 9,7 puan alan mini dizi Chernobyl tek sezon halinde yayınlandı. Yapımcının kararına göre Çernobil ikinci sezon devam etmeyecek ve 5 bölümlük bir mini dizi olarak arşivde kalacak.