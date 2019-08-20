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  3. Çember Güven Bana filmi konusu nedir? Çember Güven Bana oyuncuları kimler?

Çember Güven Bana filmi konusu nedir? Çember Güven Bana oyuncuları kimler?

Çember Güven Bana filmi konusu nedir" Çember Güven Bana oyuncuları kimler"

Çember Güven Bana filmi televizyonda ilk kez yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Pelin Akil Altan, Barış Bağcı ve Anıl Altan gibi oyuncular yer alıyor. Peki, Çember Güven Bana filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Başrollerinde Pelin Akil Altan, Barış Bağcı ve Anıl Altan’ın yer aldığı Çember Güven Bana filmi televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Polisiye türde yer alan film bir cinayet vakasını ele alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. İşte Çember Güven Bana filmi konusu ve oyuncuları

ÇEMBER GÜVEN BANA FİLMİ KONUSU

Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya'ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin'in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

ÇEMBER GÜVEN BANA OYUNCULARI

Çember Güven Bana filmi oyuncu kadrosunda Barış Bağcı, Pelin Akil Altan ve  Anıl Altan yer alıyor.

 

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