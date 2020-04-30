Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler var?

30 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Barney ve eski paralı askerlerden oluşan ekibi için çantada keklik gibi görünmektedir. Ne var ki, işler ters gidip içlerinden biri acımasızca öldürülünce, Cehennem Melekleri, düşman bölgesinde intikam peşine düşmek zorunda kalır. İşte Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları ve konusu...



CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?

Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda Amerika’nın ünlü yıldızları bulunuyor. İşte oyuncular:

Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross

Jason Statham Rolü : Lee Christmas

Jet Li Rolü : Yin Yang

Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen

Chuck Norris Rolü : Booker

Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain

Bruce Willis Rolü : Mr. Church

Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench

Terry Crews Rolü : Hale Caesar

Randy Couture Rolü : Toll Road

Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons

Scott Adkins Rolü : Hector

Yu Nan Rolü : Maggie