Cehennem Melekleri 2 konusu ne? Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Cehennem Melekleri 2 filmi 30 Nisan Perşembe akşamı izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
30 Nisan Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Cehennem Melekleri 2 filmi konusu ve oyuncuları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Barney ve eski paralı askerlerden oluşan ekibi için çantada keklik gibi görünmektedir. Ne var ki, işler ters gidip içlerinden biri acımasızca öldürülünce, Cehennem Melekleri, düşman bölgesinde intikam peşine düşmek zorunda kalır. İşte Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları ve konusu...
CEHENNEM MELEKLERİ 2 KONUSU NE?
Bay Church için oldukça basit bir işi aldıktan sonra, Cehennem Melekleri'nin plânları yanlış gider ve içlerinden biri, rakip bir paralı asker olan Jean Vilain (Jean-Claude Van Damme) tarafından öldürülür. Cehennem Melekleri, yeni üyeleri Billy the Kid ve Maggie ile ölümcül bir silâhı durdurmak ve kardeşlerini öldüren caniden intikam almak için düşman bölgesine doğru yola çıkar. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...
CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI KİMLER?
Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda Amerika’nın ünlü yıldızları bulunuyor. İşte oyuncular:
Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross
Jason Statham Rolü : Lee Christmas
Jet Li Rolü : Yin Yang
Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen
Chuck Norris Rolü : Booker
Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain
Bruce Willis Rolü : Mr. Church
Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench
Terry Crews Rolü : Hale Caesar
Randy Couture Rolü : Toll Road
Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons
Scott Adkins Rolü : Hector
Yu Nan Rolü : Maggie