Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir?

Aksiyon filmi severlerin soluksuz izlediği Cehennem Melekleri 2 filmi Kanal D ekranlarında 26 Aralık Perşembe günü yayınlanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Barney ve eski paralı askerlerden oluşan ekibi için çantada keklik gibi görünmektedir. Ne var ki, işler ters gidip içlerinden biri acımasızca öldürülünce, Cehennem Melekleri, düşman bölgesinde intikam peşine düşmek zorunda kalır. İşte Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları ve konusu

CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU NE?

Cehennem Melekleri Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar; fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...

CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI

Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda Amerika’nın ünlü yıldızları bulunuyor. İşte oyuncular:

Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross

Jason Statham Rolü : Lee Christmas

Jet Li Rolü : Yin Yang

Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen

Chuck Norris Rolü : Booker

Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain

Bruce Willis Rolü : Mr. Church

Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench

Terry Crews Rolü : Hale Caesar

Randy Couture Rolü : Toll Road

Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons

Scott Adkins Rolü : Hector

Yu Nan Rolü : Maggie