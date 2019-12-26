Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları kimler? Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir?
Amerika’nın ünlü yıldızlarının yer aldığı Cehennem Melekleri 2 filmi izleyiciyle buluşuyor. Filmin oyuncuları arasında Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Bruce Willis ve Arnold Schwarzenegger gibi isimler yer alıyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı film izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Peki, Cehennem Melekleri 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Aksiyon filmi severlerin soluksuz izlediği Cehennem Melekleri 2 filmi Kanal D ekranlarında 26 Aralık Perşembe günü yayınlanıyor. Geniş oyuncu kadrosu ve heyecan dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken filmin yönetmen koltuğunda Simon West oturuyor. Barney ve eski paralı askerlerden oluşan ekibi için çantada keklik gibi görünmektedir. Ne var ki, işler ters gidip içlerinden biri acımasızca öldürülünce, Cehennem Melekleri, düşman bölgesinde intikam peşine düşmek zorunda kalır. İşte Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncuları ve konusu
CEHENNEM MELEKLERİ 2 FİLMİ KONUSU NE?
Cehennem Melekleri Barney Ross (Sylvester Stallone), Lee Christmas (Jason Statham), Yin Yang (Jet Li), Gunnar Jensen (Dolph Lundgren),Toll Road (Randy Couture) ve Hale Caesar (Terry Crews), Mr. Church'un (Bruce Willis) liderliğinde yeniden bir araya geliyorlar; fakat bu sefer mesele biraz kişisel. Zira basit bir hesaplaşma, aralarından birinin öldürülmesiyle sonuçlanınca, intikam almak kaçınılmaz olacak...
CEHENNEM MELEKLERİ 2 OYUNCULARI
Cehennem Melekleri 2 filmi oyuncu kadrosunda Amerika’nın ünlü yıldızları bulunuyor. İşte oyuncular:
Sylvester Stallone Rolü : Barney Ross
Jason Statham Rolü : Lee Christmas
Jet Li Rolü : Yin Yang
Dolph Lundgren Rolü : Gunnar Jensen
Chuck Norris Rolü : Booker
Jean-Claude Van Damme Rolü : Jean Vilain
Bruce Willis Rolü : Mr. Church
Arnold Schwarzenegger Rolü : Trench
Terry Crews Rolü : Hale Caesar
Randy Couture Rolü : Toll Road
Liam Hemsworth Rolü : Bill 'The Kid' Timmons
Scott Adkins Rolü : Hector
Yu Nan Rolü : Maggie