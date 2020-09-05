Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4343
  • 8,8127
  • 462.322
  • 1086.32
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Televizyon
    3. >
  3. Çatı Katı Aşk 9. bölüm izle! Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
05 Eylül 2020 Cumartesi 20:14 | Son Güncelleme:

Çatı Katı Aşk 9. bölüm izle! Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 9. bölüm izle! Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı"

Yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan Çatı Katı Aşk dizisi cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kiracı ve Nilay Deniz'in paylaştığı dizi yaz aylarının en çok izlenen dizilerinden birisi oldu. Peki, Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 5 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk yayınlandığı ilk bölümden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. İşte Çatı Katı Aşk 9. bölüm özeti ve 10. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Asaf’ın gönderdiği zarftan çıkan not ve fotoğraf Ayşen ve Ateş’i köşeye sıkıştırmıştır. Ateş, Asaf’ın tehdit ve şantajına boyun eğerek gitmek ya da onunla savaşmak için kalmak arasında bir karar vermek zorunda kalır. Bir sabah aniden ortadan kaybolan Ateş, mahallede ve yalıda büyük bir paniğe neden olur. Herkes bir yandan Ateş’i bulma derdine düşerken, diğer yandan da Asaf’tan gelebilecek yeni tehlikelere karşı gözlerini açık tutmak zorundadırlar.

Ateş’in peşinde başlarına gelmedik kalmayan Ayşen, Demir ve Yasemin sonunda ona ulaşırlar. Zorlu ikna süreci sonrasında mahalleye dönen Ateş’in yalıda yaşama kararı vermesi herkesi şoke eder.

Ateş ve Yasemin yalıya döndüklerinde Demir ve Yasemin’in onlara yapacağı sürpriz kahramanlarımızın Asaf tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olur.

ÇATI KATI AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Sağlık Bakanı Koca, iddiaları The Lancet'te yalanladı: Bilimsel araştırmalara müdahale yok
Erol Bulut 8 isme 'güle güle' dedi
Ankara-Niğde Otoyolu dün açılmıştı... Akıllı yolun ücret tarifesi belli oldu
Fatih Terim'den transfer isyanı
Taksim'de drone'lu koronavirüs denetimi... Sosyal mesafe ve maske uyarısı yapıldı
Çocuklar uzaktan eğitim de nasıl daha verimli çalışabilir?

Çocuklar uzaktan eğitim de nasıl daha verimli çalışabilir?

5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram

5 Eylül 2020 güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)

Haftanın fotoğrafları (28 Ağustos-4 Eylül 2020)

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular

Duvarı kırıp kuyumcuyu soydular