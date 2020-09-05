Çatı Katı Aşk 9. bölüm izle! Çatı Katı Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çatı Katı Aşk 5 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanan 9. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çatı Katı Aşk yayınlandığı ilk bölümden itibaren gerek konusu gerekse oyuncu kadrosuyla izleyenlerin beğenisini kazanmayı başardı. İşte Çatı Katı Aşk 9. bölüm özeti ve 10. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



ÇATI KATI AŞK 9. BÖLÜM ÖZETİ

Asaf’ın gönderdiği zarftan çıkan not ve fotoğraf Ayşen ve Ateş’i köşeye sıkıştırmıştır. Ateş, Asaf’ın tehdit ve şantajına boyun eğerek gitmek ya da onunla savaşmak için kalmak arasında bir karar vermek zorunda kalır. Bir sabah aniden ortadan kaybolan Ateş, mahallede ve yalıda büyük bir paniğe neden olur. Herkes bir yandan Ateş’i bulma derdine düşerken, diğer yandan da Asaf’tan gelebilecek yeni tehlikelere karşı gözlerini açık tutmak zorundadırlar.

Ateş’in peşinde başlarına gelmedik kalmayan Ayşen, Demir ve Yasemin sonunda ona ulaşırlar. Zorlu ikna süreci sonrasında mahalleye dönen Ateş’in yalıda yaşama kararı vermesi herkesi şoke eder.

Ateş ve Yasemin yalıya döndüklerinde Demir ve Yasemin’in onlara yapacağı sürpriz kahramanlarımızın Asaf tehlikesiyle karşı karşıya kalmalarına neden olur.

ÇATI KATI AŞK 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.