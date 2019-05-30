Çarpışma 24. final bölümü! Çarpışma Zeynep ölüyor mu?

Ay Yapım’ın Show TV için çektiği Çarpışma 24. son bölümü ile ekranlara veda ediyor. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Elçin Sangu’nun yer aldığı Çarpışma 24. bölümü ile final yapıyor. Çarpışma 24. bölüm fragmanına baktığımızda: Kadir’in, “Sevdikçe kaybettim ben. Ne yapacağım şimdi kendimle!” sözlerinin yankılandığı duygu yüklü tanıtımda bıçaklanan Zeynep’i hastaneye yetiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Kerem’in başına silah dayandığı, Aylin’in kaçırıldığı, Cemre ve Kerem’in perişan hallerinin dikkat çektiği tanıtımda Cansız’a silah çeken Kadir’in neler yapacağı merakla bekleniyor. Çarpışma Zeynep ölüyor mu? Kadir, Zeynep’in onun için hazıladığı videoyu izliyor ve perişan oluyor.

Fragmanda Veli’nin ağzına tabancı dayayıp intihar etmeye çalıştığını da görüyoruz. Kadir’in Veli’yi öldüreceğini söylemesi ve Kerem’in başına silah dayanması, finalde birçok sürprizin yaşanacağını gösteriyor. Çarpışma 24. final bölümünü izlemek isteyenler aşağıdaki linkten ulaşabilirler. Çarpışma final bölümü yayınlandığı zaman bu haber üzerinden sizler için paylaşacağız.

Çarpışma dizisi oyuncusu Onur Saylak'tan final bölümü ile alakalı Instagram paylaşımı.

Yayınlandığı son bölümü ile ekranlara veda eden çarpışmanın sevilen oyuncusu Onur Saylak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile hayranlarına veda etti. Saylak, paylaşımında: "Çok iyiydik bee..." dedi.

ÇARPIŞMA DİZİSİ KONUSU

Kadir (Kıvanç Tatlıtuğ), Zeynep (Elçin Sangu), Kerem (Alperen Duymaz) ve Cemre (Melisa Aslı Pamuk)… Bu dört karakterin bir kazayla birlikte, hayatlarının kesişmesinin ekrana geldiği teaserda Kadir Adalı’nın “Çarpışan aslında biz değildik, kaderlerimizdi… Nereye gidersen git, ne kadar kaçarsan kaç, eninde sonunda herkes döner, olay mahalline!” sözleri dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında gerçekleşmesi imkansız görünen kazadaki korku dolu anların heyecanı yükselttiği, adeta bir görsel şölen sunan teaser, merak uyandırıyor. Dört arabanın çarpışmasıyla, 4 kişinin kaderinin birleştiği Çarpışma başlıyor.

ÇARPIŞMA DİZİSİ OYUNCULARI

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube’de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep’in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip’le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

VELİ CEVHER (ONUR SAYLAK)

Karanlık dünyanın büyük işler çeviren bir aktörüdür. Kimse izini bulamaz, hiçbir kameraya görüntü vermez, dinlemelere takılma ihtimaline karşın sürekli hat değiştirir. Herkese ve her şeye karşı büyük bir güven sorunu vardır. Acımasız ve merhametsiz biridir. Çarpışmanın kilit noktasındaki isimdir.

KEREM KORKMAZ (ALPEREN DUYMAZ)

Babasını bıçakla yaralamaktan 5 yıl yatmıştır. Onu hapisten çıkmaya motive eden yegane şey, dışarıdaki sevgilisi Meral’dir. Evlenmek, çalışmak ve zamanı geldiğinde çoluk çocuğa karışmak gibi bir isteği vardır. 25 yaşında biri için fazla olgun gelen bu hayal onun aile yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. Kendine bir aile yaratmak ve özlemini duyduğu bütün duyguları bu ailede yaşamak istemektedir. Bu hayali gerçekleştirmiş Kadir ağabeyi onun hem mahalledeki, hem de tribündeki idolüdür. Hapishanede geçen süreçte Kerem, başta aile olmak üzere her şeye karşı olan inancını yitirmiştir. Bir şey hariç: Meral.

HAYDAR (ERKAN CAN)

Adanalıdır. Hislerini, düşüncelerini saklamaz. Taşkın ve deli dolu biridir. Çabuk sinirlenir, zaman zaman kalp kırsa da arkasından gönül almayı bilir.

Evli ve iki kız çocuğu sahibidir. Vazifesinde yükselmek gibi bir hırsı yoktur. Emrindeki memurları çok sever. Evlenecek olanların düğününe, çocuğu olanlar için hastanelere, derdi olanların derdine, kısacası herkese koşar. Bu yüzden herkes çok sever Haydar’ı.

Yemeğe zaafı vardır. İstanbul’da ne yenir ondan sorulur. Bu nedenle olacak ki kalbinde üç stentle dolaşmaktadır. Emrindeki memurlar arasında Kadir’in yeri başkadır. Çok sevmektedir onu. Oğlu gibi görmektedir.