Captain America Civil War Tv'de ilk kez yayınlanıyor! Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler?
Marvel Sinematik Dünyası kahramanlarının karşı karşıya geldiği Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı 12 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. 2016 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo kardeşler oturuyor. Filmde Yenilmezler filminin iki büyük karakteri Kaptan Amerika ve Demir Adam karşı karşıya geliyor. Peki, Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilere soluksuz dakikalar yaşatmayı başarıyor. 12 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında Tv’de ilk kez yayınlanan Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı (Captain America Civil War) filminde her zaman yan yana savaşan kahramanlarımız bu sefer karşı karşıya geliyor. Marvel Comics'in çizgi romanında uyarlanan film 2016 yılında vizyona girdi ve 1,153,304,495 $ hasılat elde etti.
KAPTAN AMERİKA KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU
Televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Steve Rogers’ı (Kaptan Amerika), insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.
Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.
Filmde Kaptan Amerika ve Demir Adam karşı karşıya geliyor ve ikilinin amansız mücadelesine şahit oluyoruz.
KAPTAN AMERİKA KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI
Chris Evans Rolü : Steve Rogers / Captain America
Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man
Scarlett Johansson Rolü : Natasha Romanoff / Black Widow
Sebastian Stan Rolü : Bucky Barnes / The Winter Soldier
Anthony Mackie Rolü : Sam Wilson / Falcon
Don Cheadle Rolü : James Rhodes / War Machine
Jeremy Renner Rolü : Clint Barton / Hawkeye
Chadwick Boseman Rolü : T'Challa / Black Panther
Paul Bettany Rolü : Vision
Elizabeth Olsen Rolü : Wanda Maximoff / Scarlet Witch
Paul Rudd Rolü : Scott Lang / Ant-Man
Daniel Brühl Rolü : Zemo
Emily VanCamp Rolü : Sharon Carter
Marisa Tomei Rolü : May Parker
Frank Grillo Rolü : Brock Rumlow / Crossbones
Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man
Martin Freeman Rolü : Everett K. Ross
William Hurt Rolü : Secretary of State Thaddeus Ross