Captain America Civil War Tv'de ilk kez yayınlanıyor! Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler?

Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı filmi konusu ve oyuncuları ile ekran başındakilere soluksuz dakikalar yaşatmayı başarıyor. 12 Kasım Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında Tv’de ilk kez yayınlanan Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı (Captain America Civil War) filminde her zaman yan yana savaşan kahramanlarımız bu sefer karşı karşıya geliyor. Marvel Comics'in çizgi romanında uyarlanan film 2016 yılında vizyona girdi ve 1,153,304,495 $ hasılat elde etti.



KAPTAN AMERİKA KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ KONUSU

Televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde Steve Rogers’ı (Kaptan Amerika), insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmezler'in yenilenmiş ekibinin lideri olarak görülmektedir.

Yenilmezler’in dâhil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar. Bu durum Yenilmezler’in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers (Kaptan Amerika)'ın önderliğinde, Yenilmezler’in hükûmet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükûmet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

Filmde Kaptan Amerika ve Demir Adam karşı karşıya geliyor ve ikilinin amansız mücadelesine şahit oluyoruz.

KAPTAN AMERİKA KAHRAMANLARIN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Chris Evans Rolü : Steve Rogers / Captain America

Robert Downey Jr. Rolü : Tony Stark / Iron Man

Scarlett Johansson Rolü : Natasha Romanoff / Black Widow

Sebastian Stan Rolü : Bucky Barnes / The Winter Soldier

Anthony Mackie Rolü : Sam Wilson / Falcon

Don Cheadle Rolü : James Rhodes / War Machine

Jeremy Renner Rolü : Clint Barton / Hawkeye

Chadwick Boseman Rolü : T'Challa / Black Panther

Paul Bettany Rolü : Vision

Elizabeth Olsen Rolü : Wanda Maximoff / Scarlet Witch

Paul Rudd Rolü : Scott Lang / Ant-Man

Daniel Brühl Rolü : Zemo

Emily VanCamp Rolü : Sharon Carter

Marisa Tomei Rolü : May Parker

Frank Grillo Rolü : Brock Rumlow / Crossbones

Tom Holland Rolü : Peter Parker / Spider-Man

Martin Freeman Rolü : Everett K. Ross

William Hurt Rolü : Secretary of State Thaddeus Ross