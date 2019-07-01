Canevim 5. son bölüm izle! Canevim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Canevim 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu bu akşam aranan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere dizilerin tatile girmesi sebebi ile yeni yaz dizileri yayınlanmaya başladı. Canevim de bu dizilerden birisi. Atv ekranlarında yayınlanan dizi, seyirci ile buluştuğu ilk günden itibaren çok sevildi ve başarılı bulundu. Yeni bölümümü izlemek için sabırsızlıkla bekleyen bireyler kaçırdıkları bölümü de internet üzerinden izlemek istiyor. Son bölümü izleyen vatandaşlar da gelecek bölümde neler olacağını merak edip 6. bölüm fragmanını izlemek istiyorlar. Haberimiz içerisinden Canevim 5. bölüm izleme linkine ve Canevim 6. bölüm fragmanına ulaşabilirsiniz

CANEVİM 5. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan ve Ömer'in "mutlu" nişan günleri Kristina'nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Kristina'nın karnında taşıdığı bebek ve Ömer'in gurbetteki hayatıyla ilgili anlattıkları, Ceylan ve ailesinin aklında büyük soru işaretleri oluşturur. Herkes Ceylan'a destek olmaya çalışırken, hayatlarında ilk kez gördükleri bu kızın doğruyu söyleyip söylemediğini anlamaya çalışırlar. Ömer ise üzerine atılan bu büyük iftirayla öfkeden deliye döner. Kendini herkesin gözünde temize çıkarmak için ya Kristina'nın gerçekleri anlatmasını sağlayacak, ya da onu kapısına kadar gönderen, bu olayın arkasındaki esas kişiyi ortaya çıkartacaktır. Taylan'ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Taylan, kurduğu zorlu planın adımlarının doğru işlediğinden emin olmak için her boşluğu doldururken, Ceylan'la yakınlaşmak için büyük bir fırsat yakalar.

CANEVİM 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CANEVİM 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU NE?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe’nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük olay kızları Elvan’ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer’i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar’ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay’la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan’ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM DİZİSİ OYUNCULARI

BİRAN DAMLA YILMAZ (CEYLAN HAKSEVER)

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan’ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer’le evlenip çocuk sahibi olup, ölene kadar mutlu olmaktır.

ARAS AYDIN (ÖMER KILIÇ)

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne’si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer’in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.

ÖZGÜR ÇEVİK (TAYLAN TANBAY)

Tutkulu, güçlü, sahip olmak istediği şeyler konusunda ısrarcı, arzuları ve istekleri için sınırları zorlayan ve tutkusunun boyutuna göre kötüleşmeyi göze alan biridir. Çekici, yakışıklı, etkileyici, kendine has bir aurası olan genç bir adamdır. Hayatı boyunca istediği her kızı kolayca elde edebildiği için aşk konusunda tatminsizdir. Reddedilmekten nefret eder. Ceylan’dan istediği karşılığı alamayınca iyice hırslanır ve Ceylan onda bir saplantıya dönüşmeye başlar.

EZGİ ŞENLER (MÜJGAN HAKSEVER)

Haksever Ailesi’nin Elvan ve Ceylan’dan sonra gelen kızlarıdır. Kendine güvenli, zeki, insanları etkilemeyi bilen, esprili, tutkulu, hayattan hep daha fazlasını bekleyen ve en iyisini hak ettiğini düşünen genç bir kızdır. İnsanları çok iyi gözlemler, zayıf noktalarını, isteklerini tespit eder ve ona göre davranır. Ailesine çok düşkündür. Onlarla çatışsa bile ailesi onun için her şeyden önce gelir. Ailesi söz konusu olduğunda çok korumacıdır. Hayatında bu güne kadar büyük bir aşk ya da uzun süreli bir ilişki yaşamamıştır. Kalbini kimseye gerçek anlamda açmamıştır.