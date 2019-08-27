Canevim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 12. son bölüm tek parça izle

Canevim 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Canevim’de sular durulmuyor! Adnan Güler yönetmenliğindeki dizi yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza'dan yardım ister. İşte Canevim 12. son bölüm özeti

CANEVİM 12. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylan'ın, Taylan'ın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruları Taylan'ı büyük bir ikilemde bırakır. Ömer'in teklifini kabul eden Feryal, itiraf kaydını Taylan'ın telefonundan Ceylan'a göndermek için fırsat kollamaktadır. Ömer ise Feryal'den gelecek haberi beklerken, Hacı Anne'nin Kristina'yı da alarak evi terk ettiğini öğrenir. Ömer onlara ulaşmaya çalışırken, Hacı Anne testi yaptırmak için Hamza'dan yardım ister. Test günü yaklaşırken, Taylan'ın itirafı, içinden çıkılması zor olayları tetikleyecek ve Taylan'ın gizli planı Ceylan ile Ömer arasındaki büyük yol ayrımını ortaya çıkaracaktır. Taylan, geri dönüşü olmayacak şekilde Ceylan'a olan aşkı için her şeyi göze almıştır. Elvan ise Günnur'un Sezgin'le ilgili sert çıkışından sonra atölyede kalmaya karar verir. Bütün aile Elvan'ı eve dönmeye ikna etmek için uğraşır. Müjgan, Yener'le ayrılmış olsa da, Melis'in oyunları, tekrar kafasının karışmasına neden olur.

CANEVİM DİZİSİ KONUSU NE?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe’nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük olay kızları Elvan’ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer’i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar’ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay’la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan’ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM DİZİSİ OYUNCULARI

BİRAN DAMLA YILMAZ (CEYLAN HAKSEVER)

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan’ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer’le evlenip çocuk sahibi olup, ölene kadar mutlu olmaktır.

ARAS AYDIN (ÖMER KILIÇ)

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne’si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer’in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.

ÖZGÜR ÇEVİK (TAYLAN TANBAY)

Tutkulu, güçlü, sahip olmak istediği şeyler konusunda ısrarcı, arzuları ve istekleri için sınırları zorlayan ve tutkusunun boyutuna göre kötüleşmeyi göze alan biridir. Çekici, yakışıklı, etkileyici, kendine has bir aurası olan genç bir adamdır. Hayatı boyunca istediği her kızı kolayca elde edebildiği için aşk konusunda tatminsizdir. Reddedilmekten nefret eder. Ceylan’dan istediği karşılığı alamayınca iyice hırslanır ve Ceylan onda bir saplantıya dönüşmeye başlar.

EZGİ ŞENLER (MÜJGAN HAKSEVER)

Haksever Ailesi’nin Elvan ve Ceylan’dan sonra gelen kızlarıdır. Kendine güvenli, zeki, insanları etkilemeyi bilen, esprili, tutkulu, hayattan hep daha fazlasını bekleyen ve en iyisini hak ettiğini düşünen genç bir kızdır. İnsanları çok iyi gözlemler, zayıf noktalarını, isteklerini tespit eder ve ona göre davranır. Ailesine çok düşkündür. Onlarla çatışsa bile ailesi onun için her şeyden önce gelir. Ailesi söz konusu olduğunda çok korumacıdır. Hayatında bu güne kadar büyük bir aşk ya da uzun süreli bir ilişki yaşamamıştır. Kalbini kimseye gerçek anlamda açmamıştır.