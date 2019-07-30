Canevim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Canevim 9. son bölüm özeti

Canevim 9. son bölümde neler oldu? Canevim 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? soruları 29 Temmuz Pazartesi akşamı aratılan konular arasında yerini aldı. Yönetmenliğini Adnan Güler’in yaptığı, yapımcılığını Ata Türkoğlu’nun üstlendiği Canevim dizisi Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmuş durumda. Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. İşte Canevim 9. son bölüm özeti

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CANEVİM 9. BÖLÜM ÖZETİ

Evi satın alamamak Taylan'ı çok öfkelendirmiştir, amacına ulaşmak için daha tehlikeli bir planla mücadeleye devam eder. Kristina'nın ortalığı karıştırmaması için kendini büyük bir riske atar. Kristina ise Taylan'dan kurtulmak için harekete geçecektir. Hiç hesapta yokken ortaya çıkan gizemli bir kişi yüzünden Taylan, büyük bir sorunla uğraşmak zorunda kalır. Ceylan, mahalleden komşularının kızının düğününde nikah şahididir. Damadın şahidinin de Ömer olduğunu öğrenmek onu duygusal olarak etkiler. Bu durumdan haberdar olan Taylan, kendisini düğüne davet ettirir. Düğün devam ederken Taylan, Ömer için tatsız bir sürpriz hazırlamaktadır. Elvan, iş nedeniyle telefonunu açmak zorunda kalınca geçmiş yeniden karşısına çıkar. Müjgan'ın bu işin peşine düşmesi Elvan açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır.

CANEVİM 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Canevim 10. bölüm fragmanı yayınlandı.

CANEVİM 10. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

CANEVİM DİZİSİ KONUSU NE?

Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına bir arada göğüs geren, birbirlerine sımsıkı bağlarla bağlı bir ailedir. Günnur ve Hamza, kızları; Ceylan, Müjgan ve Ayşe’nin iyiliği için canla başla çabalamakta, en karanlık anlarda bile birbirlerinin varlığına şükretmesini bilmektedirler. Bu sımsıcak ailenin kaderini değiştiren en büyük olay kızları Elvan’ın eve dönüşü olur. Evin fedakar kızı Ceylan ise sözlüsü Ömer’i büyük bir aşkla sevmektedir. Ceylan güçlü ve varlıklı bir aile olan Tanbaylar’ın evinde çalışmaya başlar. İşteki ilk gününde Ceylan, takıntılı ve sıra dışı bir adam olan Taylan Tanbay’la pek de hoş olmayan bir karşılaşma yaşar. Taylan genç kızın damarına basınca, Ceylan kimsenin erişemediği bu adamı herkesin önünde küçük düşürür ve işi bırakır. Şimdi Taylan’ın kapatması gereken önemli bir hesap vardır!

CANEVİM DİZİSİ OYUNCULARI

BİRAN DAMLA YILMAZ (CEYLAN HAKSEVER)

Ceylan ailenin ortanca kızıdır ve ailesi onun için çok kıymetlidir. İyi kalpli, gururlu, fedakar, namuslu, merhametli, dürüst sevdiklerini mutlu etmek için uğraşan, çalışkan ve sahip olduklarının değerini bilen yaşına göre çok olgun bir genç kızdır. Ceylan’ın ilk ve tek aşkı Ömer, en büyük hayali ise Ömer’le evlenip çocuk sahibi olup, ölene kadar mutlu olmaktır.

ARAS AYDIN (ÖMER KILIÇ)

Küçük yaştan beri yaşam mücadelesi içindedir. Cesur, dürüst, gözü pek, sözünün eri, yaptığı işi en iyi şekilde yapan, yardımsever, çevresinde saygı duyulan, çok sevilen, genç bir adamdır. Sevdiklerine çok düşkündür. Özellikle onu büyütüp yetiştiren Hacı Anne’si onun için çok değerlidir. Ceylan ise hayatının aşkı, Ömer’in eksik yanıdır, ruhunun diğer yarısıdır.

ÖZGÜR ÇEVİK (TAYLAN TANBAY)

Tutkulu, güçlü, sahip olmak istediği şeyler konusunda ısrarcı, arzuları ve istekleri için sınırları zorlayan ve tutkusunun boyutuna göre kötüleşmeyi göze alan biridir. Çekici, yakışıklı, etkileyici, kendine has bir aurası olan genç bir adamdır. Hayatı boyunca istediği her kızı kolayca elde edebildiği için aşk konusunda tatminsizdir. Reddedilmekten nefret eder. Ceylan’dan istediği karşılığı alamayınca iyice hırslanır ve Ceylan onda bir saplantıya dönüşmeye başlar.

EZGİ ŞENLER (MÜJGAN HAKSEVER)

Haksever Ailesi’nin Elvan ve Ceylan’dan sonra gelen kızlarıdır. Kendine güvenli, zeki, insanları etkilemeyi bilen, esprili, tutkulu, hayattan hep daha fazlasını bekleyen ve en iyisini hak ettiğini düşünen genç bir kızdır. İnsanları çok iyi gözlemler, zayıf noktalarını, isteklerini tespit eder ve ona göre davranır. Ailesine çok düşkündür. Onlarla çatışsa bile ailesi onun için her şeyden önce gelir. Ailesi söz konusu olduğunda çok korumacıdır. Hayatında bu güne kadar büyük bir aşk ya da uzun süreli bir ilişki yaşamamıştır. Kalbini kimseye gerçek anlamda açmamıştır.