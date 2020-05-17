Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimlerdir?
Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanacak olan film hakkında vatandaşlar detaylı bilgi almak istiyor 2016 yapımı filmin senaristliğini Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi yapmıştır. Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimlerdir? Komedi filmi olarak gösterime giren Çakallarla Dans 4 ile ilgili detaylar haberimizde.
Çakallarla Dans 4 filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Birçok ünlü oyuncuyu barındıran film 2016 yılında Belçika’da vizyona girmiştir. Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimlerdir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı niteliğinde çekilmiştir. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...
ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLERDİR?
Yönetmen :Murat Şeker
Oyuncular:Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Tim Seyfi, Ceyhun Yılmaz, Derya Şensoy
Türü:Komedi
Yapım Yılı:2016
ÇAKALLARLA DANS 4 SAAT KAÇTA?
Yayın Günü: 17 Mayıs Pazar
Yayın Saati: 20.00
Kanal: Star Tv