Çakallarla Dans 4 filmi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler yoğun olarak araştırma yapıyor. Birçok ünlü oyuncuyu barındıran film 2016 yılında Belçika’da vizyona girmiştir. Çakallarla Dans 4 filmi konusu nedir? Çakallarla Dans 4 oyuncuları kimlerdir? Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filminin devamı niteliğinde çekilmiştir. Haberimizin içerisinden konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

ÇAKALLARLA DANS 4 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet, hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin Abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde, vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

ÇAKALLARLA DANS 4 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmen :Murat Şeker

Oyuncular:Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Tim Seyfi, Ceyhun Yılmaz, Derya Şensoy

Türü:Komedi

Yapım Yılı:2016

ÇAKALLARLA DANS 4 SAAT KAÇTA?

Yayın Günü: 17 Mayıs Pazar

Yayın Saati: 20.00

Kanal: Star Tv