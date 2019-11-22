Buz Depremi televizyonda ilk kez yayınlanıyor! Buz Depremi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Buz Depremi filmi 22 Kasım Cuma günü Tv’de ilk kez izleyici ile buluşuyor. Show Tv ekranlarında saat 23.15’de başlayacak Buz Depremi filminin başrollerini Brendan Fehr, Jodella Ferland ve Victor Garber paylaşıyor. Paul Ziller yönetmenliğindeki film izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Peki, Buz Depremi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
22 Kasım Cuma günü televizyonda ilk kez yayınlanan Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2010 yılında vizyona giren Buz Depremi filmi oyuncu kadrosunda Brendan Fehr, Vicor Garber, Rob LaBelle ve Jodelle Ferland gibi oyuncular yer alıyor. Bilmikurgu ve aksiyon türü sevenlerin imdadına yetişen film izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları
BUZ DEPREMİ KONUSU NE?
Bilim adamları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.
BUZ DEPREMİ OYUNCULARI
Brendan Fehr
Victor Garber
Jodelle Ferland
Nicholas Carella
Aaron Pearl
Ryan Grantham
Dean Redman
Holly Dignard
Kurt Max Runte
Sharon Taylor