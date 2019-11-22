Buz Depremi televizyonda ilk kez yayınlanıyor! Buz Depremi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

22 Kasım Cuma günü televizyonda ilk kez yayınlanan Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. 2010 yılında vizyona giren Buz Depremi filmi oyuncu kadrosunda Brendan Fehr, Vicor Garber, Rob LaBelle ve Jodelle Ferland gibi oyuncular yer alıyor. Bilmikurgu ve aksiyon türü sevenlerin imdadına yetişen film izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İşte Buz Depremi filmi konusu ve oyuncuları

BUZ DEPREMİ KONUSU NE?

Bilim adamları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr

Victor Garber

Jodelle Ferland

Nicholas Carella

Aaron Pearl

Ryan Grantham

Dean Redman

Holly Dignard

Kurt Max Runte

Sharon Taylor