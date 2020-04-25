Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları kimler?
Bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Büyük Oyun filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Jalmari Helander'ın yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı bu aksiyon dolu Büyük Oyun filmi izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Büyük Oyun filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Büyük Oyun filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Ted Levine gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin yönetmeliğini Jalmari Helanderü üstleniyor.
BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Amerikan Başkanı’nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.
BÜYÜK OYUN OYUNCULARI KİMLER?
Samuel L. Jackson – US President William Alan Moore
Onni Tommila – Oskari
Ray Stevenson – Morris
Victor Garber – Vice President
Mehmet Kurtulus – Hazar