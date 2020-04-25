Büyük Oyun filmi konusu nedir? Büyük Oyun oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak olan Büyük Oyun filmi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Samuel L. Jackson, Ray Stevenson, Ted Levine gibi ünlü isimlerin yer aldığı filmin yönetmeliğini Jalmari Helanderü üstleniyor.

BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?



Amerikan Başkanı’nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN OYUNCULARI KİMLER?



Samuel L. Jackson – US President William Alan Moore

Onni Tommila – Oskari

Ray Stevenson – Morris

Victor Garber – Vice President

Mehmet Kurtulus – Hazar