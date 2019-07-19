Büyük Felaket oyuncuları kimler? Büyük Felaket filmi konusu ne?

Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları aratılıyor. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan filmler izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Bu akşam saat 20:00’da yayınlanacak Büyük Felaket filmi de bunlardan birisi. Başrollerinde Mark Wahlberg’in yer aldığı Büyük Felaket filminin konusu açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu.

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.

İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosundaMark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.