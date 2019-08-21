Büyük Felaket filmi konusu nedir? Büyük Felaket oyuncuları kimler?

2016 yılında vizyona giren Büyük Felaket filmi yoğun ilgi görüyor. Aksiyon sahneleriyle izleyenleri heyecan dolu dakikalar yaşatan filmin yönetmen koltuğunda Peter Berg oturuyor. Başrollerinde Mark Wahlberg’in yer aldığı fimin öylüsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. Gerçek bir hikayeyi konu alan film Star Tv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İşte Büyük Felaket filmi konusu ve oyuncuları

BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU

Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor. İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.

BÜYÜK FELAKET OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosundaMark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.