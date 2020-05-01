Bugün Tv'de neler var?1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları...
Bugün Tv'de neler var? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koornavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Her akşam birbirinden kaliteli film dizi ve programlar izleyici ile buluşuyor. Sizin için hazırladığımız ? 1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları haberimizde.
Televizyonda yayınlanan film,dizi ve yarışma programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Evde kal çağrısına uyan vatandaşlar sık sık Bugün Tv'de neler var? sorusunun yanıtını araştırıyor. Erkenci Kuş, Aşk-ı Memnu ve Medcezir gibi yapımlar yeniden izleyici ile buluştu. Akşamları evde dizi film keyfi yapmak isteyenler için 1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Yeni Gelin (Tekraa)
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk (Tekrar)
16:00 Kuzey Yildizi 'İlk Aşk' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber Canli
20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:15 6 Kişi [Age Of Kill]
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
21:40 Kalk Gidelim Eve
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Evde Biz Bize
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kardeş Payı
23:40 Son Durak
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:15 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
FOX YAYIN AKIŞI
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri (Tekrar)
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'La Sofrada - Özel
19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber
20:30 Zuhal Topal'La Sofrada (Yeni bölüm)
23:30 Badem Şekeri 4
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:20 Evde Hareket Zamani
10:15 Kiralik Aşk (Tekrar)
13:30 - Gerçeğin Peşinde
16:45 - Erkenci Kuş (Tekrar)
18:30 - Star Haber
20:00 - Medcezir (Tekrar)