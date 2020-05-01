Bugün Tv'de neler var?1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları...

Televizyonda yayınlanan film,dizi ve yarışma programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Evde kal çağrısına uyan vatandaşlar sık sık Bugün Tv'de neler var? sorusunun yanıtını araştırıyor. Erkenci Kuş, Aşk-ı Memnu ve Medcezir gibi yapımlar yeniden izleyici ile buluştu. Akşamları evde dizi film keyfi yapmak isteyenler için 1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Yeni Gelin (Tekraa)

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk (Tekrar)

16:00 Kuzey Yildizi 'İlk Aşk' (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber Canli

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:15 6 Kişi [Age Of Kill]

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Kalk Gidelim Eve

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kardeş Payı

23:40 Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

FOX YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri (Tekrar)

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'La Sofrada - Özel

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'La Sofrada (Yeni bölüm)

23:30 Badem Şekeri 4

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:20 Evde Hareket Zamani

10:15 Kiralik Aşk (Tekrar)

13:30 - Gerçeğin Peşinde

16:45 - Erkenci Kuş (Tekrar)

18:30 - Star Haber

20:00 - Medcezir (Tekrar)