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  3. Bugün Tv'de neler var?1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları...

Bugün Tv'de neler var?1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları...

Bugün Tv'de neler var"1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları...

Bugün Tv'de neler var? sorusu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Koornavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar konuyu yakından takip ediyor. Her akşam birbirinden kaliteli film dizi ve programlar izleyici ile buluşuyor. Sizin için hazırladığımız ? 1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışları haberimizde.

Televizyonda yayınlanan film,dizi ve yarışma programları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Evde kal çağrısına uyan vatandaşlar sık sık Bugün Tv'de neler var? sorusunun yanıtını araştırıyor. Erkenci Kuş, Aşk-ı Memnu ve Medcezir gibi yapımlar yeniden izleyici ile buluştu. Akşamları evde dizi film keyfi yapmak isteyenler için 1 mayıs Cuma Star Tv, ATV, FOX, KANAL D yayın akışlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Yeni Gelin (Tekraa)

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk (Tekrar)

16:00 Kuzey Yildizi 'İlk Aşk' (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber Canli

20:00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:15 6 Kişi [Age Of Kill]

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:45 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

11:50 Tam Zamanı

12:15 Dert Ortağı

12:45 Zinde Kal

13:45 Sağlıklı Mutfak

14:45 Uzaktan Erişim

16:00 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:30 Mesnevi'den Hikayeler

19:00 Kuşlarla Yolculuk

19:30 Ramazan Sevinci

20:10 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

21:40 Kalk Gidelim Eve

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Evde Biz Bize

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru

20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar

21:00 Kardeş Payı

23:40 Son Durak

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:15 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

FOX YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Pınar Altuğ İle Ramazan Lezzetleri (Tekrar)

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'La Sofrada - Özel

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Zuhal Topal'La Sofrada (Yeni bölüm)

23:30 Badem Şekeri 4

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:20 Evde Hareket Zamani

10:15 Kiralik Aşk (Tekrar)

13:30 - Gerçeğin Peşinde

16:45 - Erkenci Kuş (Tekrar)

18:30 - Star Haber

20:00 - Medcezir (Tekrar)


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