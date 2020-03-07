Bugün TV'de ne var? 7 Mart Cumartesi Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışları!
7 Mart Cumartesi televizyonda ne var? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta sonu evde dizi veya film keyfi yapmak isteyenler internette araştırma yapıyor. Bugün TV'de ne var? Birbirinden iddialı ve heyecanlı dizi ya da filmler her akşam televizyon ekranlarından yayınlanıyor. Konu hakkında detayı bilgi haberimizde.
Bugün TV’de ne var? Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka, Survivor gibi dizi ve filmler yer alıyor. Yayın hayatına başlayacak olan Kanal D’nin merak edilen dizisi Hizmetçiler ise bu akşam ekranlarda izleyenlerle buluşuyor. 7 Mart Cumartesi Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
7 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
00:15 ÇUKUR
03:15 ZEMHERİ
ATV
19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER
20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?
00:20 THE NEGOTİATİON
KANAL D
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hizmetçiler
22:45 Hizmetçiler (tekrar)
01:00 ZALİM İSTANBUL
FOX TV
19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 ZÜMRÜDÜANKA
23:45 YASAK ELMA
02:45 AŞK YENİDEN
TV 8
17:15 SURVİVOR PANOROMA HAFTA SONU
20:00 SURVİVOR 2020
00:15 ESER YENENLER SHOW
02:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR
STAR TV
18:45 STAR HABER
20:00 PASİFİK SAVAŞI 2
22:15 PASİFİK SAVAŞI 2 (tekrar)
00:30 ÇEMBER