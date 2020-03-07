Bugün TV'de ne var? 7 Mart Cumartesi Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışları!

Bugün TV’de ne var? Cumartesi akşamları Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Zümrüdüanka, Survivor gibi dizi ve filmler yer alıyor. Yayın hayatına başlayacak olan Kanal D’nin merak edilen dizisi Hizmetçiler ise bu akşam ekranlarda izleyenlerle buluşuyor. 7 Mart Cumartesi Kanal D, Star TV, FOX, ATV yayın akışları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

7 MART CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 ÇUKUR

03:15 ZEMHERİ

ATV

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

00:20 THE NEGOTİATİON

KANAL D

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Hizmetçiler

22:45 Hizmetçiler (tekrar)

01:00 ZALİM İSTANBUL

FOX TV

19:00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 ZÜMRÜDÜANKA

23:45 YASAK ELMA

02:45 AŞK YENİDEN

TV 8

17:15 SURVİVOR PANOROMA HAFTA SONU

20:00 SURVİVOR 2020

00:15 ESER YENENLER SHOW

02:45 DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR

STAR TV

18:45 STAR HABER

20:00 PASİFİK SAVAŞI 2

22:15 PASİFİK SAVAŞI 2 (tekrar)

00:30 ÇEMBER