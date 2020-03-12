Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 12 Mart Perşembe Star TV, Kanal D, TV 8, ATV yayın akışı!

Bugün TV’de ne var? sorusu akşam dizi ve film keyfi yapmak isteyenler tarafından sık sık aranıyor. Birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda izleyicilerin karşısına geliyor. Perşembe akşamları Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi diziler ekranlarda yerini alıyor. 12 Mart Perşmeb Tv yayın akışı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)

23.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)

23.15 Bella ve Sebastian (yabancı sinema)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)

00.15 Öğretmen (tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Ketenpere (yerli film)

22.30 Ketenpere (yerli film, tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)

00.15 Hekimoğlu (tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)

00.15 Çukur (tekrar)