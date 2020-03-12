Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? 12 Mart Perşembe Star TV, Kanal D, TV 8, ATV yayın akışı!
12 Mart Perşembe TV'de hangi dizi ve filmleri olduğu merak ediliyor. Akşam evde televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. En sevilen dizi, film ve programların yer aldığı kanalların yayın akışları belli oldu. Peki, bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV ne var? Detaylar haberde.
Bugün TV’de ne var? sorusu akşam dizi ve film keyfi yapmak isteyenler tarafından sık sık aranıyor. Birbirinden iddialı yapımlar ekranlarda izleyicilerin karşısına geliyor. Perşembe akşamları Afili Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor gibi diziler ekranlarda yerini alıyor. 12 Mart Perşmeb Tv yayın akışı hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
20.00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler (yeni bölüm)
23.15 Eser Yenenler Show (yeni bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 3'te 3 Tarih (yeni bölüm)
23.15 Bella ve Sebastian (yabancı sinema)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.00 Mucize Doktor (yeni bölüm)
00.15 Öğretmen (tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Ketenpere (yerli film)
22.30 Ketenpere (yerli film, tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Afili Aşk (yeni bölüm)
00.15 Hekimoğlu (tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (tekrar)
00.15 Çukur (tekrar)